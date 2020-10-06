شقيق ضحية التنمر بقنا:" الواقعة  تسببت في غضب أهالي قوص"

قال حسن صابر، شقيق ضحية السحل بمدينة قوص جنوب قنا، إن الواقعة أثارت غضب الأهالي بالمدينة، ودفعت بعضهم إلى المطالبة باتخاذ إجراء قانوني حيال الطفل لافتًا إلى أن شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يستطع الدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن أسرته عاتبت أسرة الطفل الذي قام بسحله وقدموا اعتذارا بعد حذف الفيديو من على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن اعتذار أسرة الطفل لم يطفئ غضب الأهالي الذين يقدرون شقيقه نظرًا لظروفه المرضية.

وقال مصدر أمني بقنا، إن الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذي أظهر قيام طفل بسحل شخص ذوي الاحتياجات الخاصة، جرى تصويره بمدينة قوص جنوب المحافظة.

وبحسب المصدر الذي رفض ذكر أسمه، أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وتين أن المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بمدينة قوص، وجاري البحث عن الطفل الذي أهانه بسحله من أعلى درجات سلم في الشارع، من خلال استكمال فحص الفيديو وتحديد هويته.

وبينت التحريات أن تفاصيل الواقعة حدثت منذ أيام، عندما تواجد "على صابر" ٤٦ عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فى الشارع بالقرب من مقر عمله، فأمسك به الطفل المشاغب من قدميه وسحله على الأرض، وسط إشادة من زميله الآخر الذي تولى عملية التصوير.

وأوضح كامل عبدالحميد، أحد المواطنين، أن الواقعة أثارت غضب الأهالي مشددًا على ضرورة محاسبة الطفل، وطالب بتدخل الأجهزة الحكومية والأمنية، لوقف هذه المهازل التي ترتكب بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذا السلوك الذي ظهر في الفيديو غريب عن عادات وتقاليد أهل الصعيد الذي اعتاد على احترام الصغير للكبير.