في اليوم الأخير.. أول معاق يترشح عن دائرة حلوان: ذهلت من دعم الأهالي

بساق واحدة وعكازين، يسير عاصم محمد عطية في اتجاهه لقاعة المستشار ممدوح مرعي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية متحديا عقبات وضعها الزمن على جسده قبل سنوات، فانشغل بعمل الخير والعمل الأهلى ليدفعه أهالي دائرته للتقديم بأوراقه لتمثيلهم في مجلس النواب عن الدورة المقبلة كأول معاق عن دائرة حلوان ومايو والبساتين.

"أصبت بالذهول حين وجدتهم يصرون على ترشحي" يقول عطية في تصريحه لـ"الوطن"، حيث كان لا يتوقع أن يجد كل هذا الدعم من أهالي دائرته، وتشجيع والده ووالدته ما دفعه للتقديم خلال اليوم الأخير من المهلة التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم المرشحين.

بثقة مواطن ساند أهالي دائرته في السراء والضراء يثق "عطية" في مساندة المعاقين والفقراء وكل الفئات المنسية من قبل نواب برلمان أخريين بحسب ما يصف المرشح المرتقب، الذي يرى الاعاقة محفز له ولكل معاق وفرصة لكل فئته للتشجيع وأخذ الفرص التي تتيحها الدولة بالفعل ولا ينقصهم سوى الجرأة.