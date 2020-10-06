فيديو.. رامي صبري يشوّق جمهوره بجزء جديد من "خلينى أشوفك تاني"

طرح النجم رامي صبري جزءً جديدًا من أغنيته الجديدة "خلينى أشوفك تاني"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك قبل طرح الأغنية كاملة بعد غدٍ الخميس على جميع منصات التواصل الاجتماعي و"يوتيوب".

ويقول كلمات الجزء الجديد "خلينى أشوفك تانى.. مشتاق وعينيك واحشانى.. وبفكر دايمًا فيك.. يا حبيبى حن عليا.. سلم كده صفي النية.. ده أنا جاي مسلّم ليك".

ويظهر "رامي" في الأغنية بـ"لوك" جديد مع الشاعر أحمد علي موسى، والملحن مدين، والموزع الموسيقى أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوى.

وكان رامى صبرى قد طرح أغنية "خطيرة"، من كلمات تامر حسين، ألحان رامى صبرى وتوزيع جلال الحمداوى، كما حققت أغنية "غريب الحب" التي مثلّت "تتر" مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.