موعد عرض فيلم الممر احتفالا بذكرى أكتوبر وتردد القناة الناقلة له

بالتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تحل اليوم، تصدر فيلم الممر، محرك البحث جوجل، حيث يبحث المصريين عن الأفلام الوطنية، التي جسدّت ملحمة العبور من الهزيمة إلى النصر، وتم عرض فيلم الممر لأول مرة خلال احتفالات نصر أكتوبر العام الماضي.

وتقدم "الوطن"، موعد وتردد القناة التي تعرض فيلم الممر مساء اليوم، احتفالًا بهذه الذكرى على النحو التالي:

تردد قناة عرض فيلم الممر

أعلنت قناة الحياة عبر صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عرض فيلم الممر مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساءً، على التردد 12206 رأسي، ومعدل التصحيح 5/6.

قنوات عرض فيلم الممر

وبخلاف قناة الحياة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة فيلم الممر كاملًا عبر منصة Watch It، أو من خلال المشاهدة المباشرة عبر التطبيق المتاح على الهواتف المحمولة، إذ يمكن تحميل التطبيق من هنــــــــا لمستخدمي الأندرويد، ومن هنــــــــا لمستخدمي الـIOS.

أحداث فيلم الممر

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

إذ لا تدور فكرة الفيلم عن "النكسة" التي لم تكن سوى معركة خاطفة وليست حربًا كاملة، وإنّما تبدأ أحداث الفيلم بعد النكسة مباشرة، وهي الفترة التي تعرف باسم "حرب الاستنزاف" التي تمثل البداية الحقيقية لحرب أكتوبر، وتدور أحداث الفيلم، التي تستمر لساعتين ونصف الساعة، حول مهمة ضرب معسكر للعدو في سيناء، يضم احتياطي كبير لسلاح العدو، ويتم تكليف الضابط "نور" أحمد عز بهذه المهمة، ولإضفاء المزيد من الصعوبة على العملية، نعرف أن هذا المعسكر يضم مجموعة من الأسرى المصريين.

معلومات عن فيلم الممرالممر فيلم دراما حربي مصري من إنتاج عام 2019، مُحققًا ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه خلال عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلًا في السينما المصرية، كما أنّه يُعد الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري.

بدأ تصوير الفيلم في 15 سبتمبر 2018 وانتهى التصوير في أبريل 2019 ليتم عرضه في يوليو، وجرى تصوير الفيلم خلال 3 أشهر في 5 مدن، هي "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة"، وبنت شركة الإنتاج، الديكورات الخاصة بمشاهد العمل بشكل كامل، وجرى الاستعانة في ذلك بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل، لمطابقتها بالواقع خلال فترة أحداث الفيلم تاريخيًا، كما ساعدت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة في توفير مواقع التصوير.

الفيلم بطولة "أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، وأحمد فلوكس"، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وكتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة.