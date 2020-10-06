هند صبري لـ"الوطن": "الممر" فيلم ملحمي وغير مسبوق في السينما العربية

تصدر فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة النجم أحمد عز، محركات البحث علي "جوجل" بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، باعتباره واحد من أهم الأعمال السينمائية التي أبرزت فكرة حرب الاستنزاف.

وجسدت النجمة التونسية هند صبري، دور زوجة ضابط الصاعقة "نور" التي تقوم بالشد من أزره ورفع روحه المعنوية إثر مروره بحالة نفسية سيئة بعد نكسة 1967، وعلى الرغم من صغر مساحة دورها التي لم تتجاوز حاجز الـ 5 مشاهد، إلا أنها خطفت الأنظار بحضورها الطاغي وقوة أدائها في مشاهدها، وفقاً لآراء الجمهور والنقاد.

ومن جانبها، أرجعت هند أسباب موافقتها على هذا الفيلم في تصريحات خاصة لـ"الوطن" قائلة: أرى أن فيلم "الممر" ملحمي وغير مسبوق في السينما العربية، بدليل إقبال الجمهور علي مشاهدته في السينمات وشاشات التليفزيون، لاسيما أنه تناول في قصته بطولة الجيش المصري العربي، واحتوائه على رسائل تدعو إلى التمسك بالأمل مهما مررنا بتجارب قاسية، ولذلك خرج مشاهدوه فخورين من قاعات العرض عقب مشاهدتهم للفيلم.

وأضافت: أعتز كثيراً بالمخرج شريف عرفة الذي عملت معه في العديد من الأفلام، أبرزها جزئي فيلمي "الجزيرة" و"الكنز"، فضلا عن وجود صديق ورفيق الكفاح أحمد عز الذي كانت انطلاقتي الفنية معه في مصر بفيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001 وأخرجته إيناس الدغيدي حينها.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، هند صبري، محمد فراج، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، عمر زهران أمير صلاح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف منير، حجاج عبدالعظيم، إنعام سالوسة.