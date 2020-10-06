"تاج الدين" يشيد بوزير التعليم: له دور كبير في حماية الطلاب من كورونا

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلًا إنه أبلى بلاءً حسنًا وكان له دور كبير جدًا في تنظيم وترتيب وحماية الطلاب من فيروس كورونا، وهذه كانت أولوية في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الترتيبات الخاصة للعام الدراسي الجديد مثالية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الشكر لوزير التعليم لحله مشكلة شهادة الطلاب المعادلة خاصة المعادلة الأمريكية فيما ببعض الامتحانات التكميلية، حيث استطاع في سرعة كبيرة جدًا وحرفية شديدة تنظيم امتحان مصري لهؤلاء الطلاب في أقل من 15 يومًا.

وأكد أن الأدوية التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعلاجه من فيروس كورونا ليست جديدة، وتستخدم في مصر، وتدخل في بروتوكول العلاج، ويتناولها كل المرضى، واستخدمت في حالات كثيرة خاصة الشديدة منها.

وأشار إلى أن دواء "الديكساميثازون" قديم جدًا، وهو مركب من مركبات الكورتيزون، وله استخدامات كثيرة جدًا، ومتوفر في مصر، موضحًا أنه منذ ظهور حالات الالتهابات الرئوية والمشاكل الصدرية الناتجة عن كورونا، اُستخدمت هذه المركبات في علاج الحالات، وكانت ضمن البروتوكول المصري، ويوجد منها الحقن وأخرى بالفم فيما بعد.