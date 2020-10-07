الشهيد الحي: حرب الاستنزاف لا تقل عن انتصار أكتوبر المجيد

قال عبد الجواد سويلم، أحد أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر الملقب بـ "الشهيد الحي"، إن حرب الاستنزاف لا تقل عن حرب أكتوبر، وانتصارها كان مهم جدًا لمصر، والدليل تدخل أمريكا لوقف إطلاق النار، وكان مفتاحاً لحرب أكتوبر والانتصار فيها.

وأضاف "سويلم"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه عاصر حرب 1967 وشهد بها كل شيء، وأبلغ المسؤولين بما حدث في النكسة، وتم الانسحاب إلى الغرب بحسب الأوامر العسكرية، مشيرا إلى أن أرض سيناء ضاعت في غفلة من الزمن، وأصدر وقتها الرئيس جمال عبد الناصر تعليماته بالعمل على استنزاف العدو حتى يجري تجهيز الجيش للمواجهة.

وأشار إلى أن الصاعقة المصرية كانت مستمرة في عملياتها ضد العدو الإسرائيلي إلى حين تجهيز الجيش من جديد، بحسب ما أعلن عنه الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك التوقيت.

وأوضح أنه من التصريحات الشهيرة لإسرائيل وقتها أن مصر لن تقوم لها قائمة إلا بعد 50 عاما، وذلك بعد الانتصار في حرب 1967، ولكن بعد 20 يوما من النكسة أثبت الجيش المصري العكس، موضحا أن إسرائيل كانت تريد احتلال بور فؤاد وأرسلت كتيبة من أجل احتلال المدينة، ألا أنه هو وكتيبة من الصاعقة من قاموا بحمايتها، ونجحوا في تدمير نصف الكتيبة، والنصف الآخر هرب بالكامل، وظلت بور فؤاد طاهرة لم تُدنس.

وواصل أن تلك كانت أول معركة ضدهم بعد النكسة، وبعد أسبوعين بالضبط ما تبقى لنا من المقاتلات تحت قيادة الفريق مدكور أبو العز، قامت المجموعة الصغيرة لا تتعدى الـ 20 طائرة المتبقيين من النكسة بتوجيه ضربات ساحقة على الجيش الإسرائيلي في ضربات لم يتوقعوها العدو.