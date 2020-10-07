لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب التنمر بفتاة على "السوشيال ميديا"

انفعلت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء، بسبب التنمر على فتاة تدعى "هاجر"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ما حدث مع الفتاة "قلة ذوق، وقلة أدب".

كانت "هاجر"، وضعت صورا لها على "السوشيال ميديا"، فأرسل لها أحد المتابعين، وقال: "مش عارف اللي خلاكي تحطي صورك، دي أكتر حاجة مقززة، عندي حل حلو ليكي، بدل ما تلفتني الانتباه ليكي بصورك اللي تقرف الناس وتقشعرهم، ممكن تجيبي خرطوش وتضربي بيه وشك في مكان هادي عشان متحرجيش الناس بموتك".

وعلقت "لميس"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"،الذي يُعرض على شاشة "ON E" على الواقعة، وقالت: "شوف العنف!! التافه!! أنا حتى مش عارفة أعبر عن الشيء اللي قريته، بس قريته لأن ده عنف ضد المرأة وضد أي حد، أنت إزاي بالعنف ده ضد فتاة، حتى لو حلوة أو وحشة ده شيء ميخصكش".

وشددت لميس الحديدي، على أن التنمر يحدث للجميع في المجتمع، ولكن ما حدث مع "هاجر"، هو شيء قاسي جدا.