"الكلمة الأخيرة للمشاهد".. لميس الحديدي تكشف سر تسمية برنامجها الجديد

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكل القائمين عليه، خلال الحلقة الأولى من برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON".

وقالت "الحديدي": "استقبلوني بترحاب كبير ووفروا لي كل الإمكانيات لتقديم منتج إعلامي يقدم مضمونًا محترمًا يليق بالمشاهد المصري".

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي، سر تسمية برنامجها بهذا الاسم، قائلةً: "لأننا مؤمنون بأن الكلمة الأخيرة للمشاهد، وهدفنا أن نوفر لك المعلومة والتحليل والخبر المدقق من مصادره، هنقول كلمتنا أكيد، لكن الكلمة الأخيرة ستظل دائمًا للمشاهد".

وأضافت: "دورنا أن نضيء الصورة الكاملة التي تحتوي على تفاصيل كثيرة لا نكون مطلعين عليها لانشغالنا بالتفاصيل اليومية، والصورة الكاملة فيها أجزاء كثيرة جدًا مضيئة وفيها تحديات تواجهنا من الداخل والخارج وهذا أمر طبيعي جدًا لبلد كان يعاني منذ سنوات قليلة، من ضعف سياسي وترهل اقتصادي ومشكلات أمنية واجتماعية كانت تهدد فكرة وجود الدولة كنفسها".