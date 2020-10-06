لميس الحديدي: انتصار أكتوبر "حقيقة" نبني عليها مصر الحديثة وليست ذكرى

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ذكرى انتصار حرب أكتوبر ستبقى خالدة، نكرم فيها القادة والضباط والجنود والشهداء والأحياء والقوات المسلحة، والتي قال عنها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنها "أصبحت معولًا للبناء".

وأوضحت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة قناة "ON E" الفضائية، الثلاثاء، إنه حتى لو مر 47 سنة سيظل الانتصار حقيقة وليس ذكرى، نبني عليه مصر الحديثة، وليس كلامًا فقط في كتب التاريخ.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالات الذكرى 47، ألقى كلمة أعرب فيها عن تحيته للقوات المسلحة، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولكنه أكد على نقاط مهمة، ومنها: ماذا بعد؟، لافتًا إلى أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الأوهام والشائعات.

كما تناولت "الحديدي"، في البرنامج انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت قوائمها النهائية، والتي تضم 4032 مرشحًا بالنظام الفردي، و8 قوائم تنافس على 4 قطاعات، حيث ستتم الانتخابات على مرحلتين، الأولي في 14 محافظة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، والثانية في 13 محافظة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، مشددة على أن هناك منافسة شرسة على المقاعد الفردية، والقوائم الانتخابية.

وشددت على أنه لا يوجد قطاع واحد به قائمة واحدة بالتزكية، مثل انتخابات مجلس الشورى، لافتة إلى وجود منافسة قوية في جميع الدوائر والقطاعات.