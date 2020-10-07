فقدنا الأب وليس المنصب.. أبناء السادات يسردون لحظات لا تنسى مع والدهم

روى أبناء الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، ذكرياتهم مع والدهم، خلال استضافتهم من الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية،

وقال جمال السادات، نجل الرئيس الراحل: "إنه كان أبا حقيقيا، ورغم مشاغله كان عنده وقت لكل واحد فينا"، بينما قالت ابنته "لبنى"، إنه في حفل زفافها حضر كل من شادية وعبدالحليم، وجائني عبدالحليم وقالي: "لبنى عايزاني أغنيلك إية.. فطلبت منه دويتو حاجة غريبة مع شادية، ولكنهما رفضا".

وروت جيهان السادات، ابنة الرئيس الراحل، تفاصيل يوم زفافها، وقالت: "حضني قوي وقالي يا بنتي خلي بالك من بيتك، وطبعا لازم تيجي لنا على طول"، لافتة إلى أن الفنان الكبير عمر الشريف حضر حفل زفافها.

أما نهى السادات، فقالت إنها وضعت مولودها أثناء سفره إلى إسرائيل، وحينها أبلغه أحد معاونيه بأن ابنته أنجبت، فقالت له "جولدا مائير": "إنت بتقول عني في خطاباتك السيدة العجوز.. أنت أصبحت حاليا رجلا عجوز"، وأعطته هدية بهذه المناسبة، وقالت له: "هذه هدية من السيدة العجوز".

فيما قالت جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه ندم على الإفراج عن عناصر التيارات الإسلامية، واعترف بأنه أخطأ في ذلك، وأنهم لم يتأثروا بفقدان المنصب بعد استشهاده، ولكن ما كان يهمهم هو فقدان الأب.

وأوضحت أنها عندما ذهبت إلى المستشفى طلبت أن يلقي أبنائه على الجثمان نظرة أخيرة لوداعه، لافتة إلى أنه كان نائما وعلى وجهه ابتسامة خفيفة، معقبة: "أول ما شوفته اترميت عليه ومحستش بنفسي، وبعدين فوقت ولازم أمسك نفسي بقى".

وقالت نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل، إنها افتقدت كثيرا إحساس الأب بعد استشهاده.