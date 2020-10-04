انسحاب نقيب المحامين بالمنوفية من السباق الانتخابي بشكل مفاجئ

أعلنت الصفحة الرسمية لخالد راشد نقيب المحامين في المنوفية، والمرشح عن دائرة شبين الكوم عاصمة المحافظة، انسحاب المرشح من الإنتخابات، لتعرضه لأزمة قلبية طارئة تستدعى بأوامر الأطباء الراحة الكاملة لمدة شهر على الأقل مع بداية الحملة الانتخابية.

وأوضحت الحملة في بيانها، "إيمانا من الحملة أن لطف الله الخفى يحمل فى الأزمة، وما ترتب عليها خير كثيرا لذلك تعلن الحملة انسحاب المرشح خالد راشد من السباق الانتخابى للأسباب السابقة، ويشرفنا أن ننتهز المناسبة لنقدم الشكر العميق، وخالص الامتنان على المشاعر السابقة، التى غمرت اعلان الترشح، وكل من رأى فى مرشحنا أملاً فى التغيير صوت للحق و الإنصاف".

وأضافت الحملة، "نؤكد على أننا مستمرون فى أداء رسالتنا بكل الاحترام والصدق والثقة المتبادلة بيننا، كعهدنا طوال سنين لم نتأخر لحظة عن تلبية نداء الواجب والحق، كما لا يفوتنا فى هذا المقام، أن نشكر قيادات الحزب المصرى الديموقراطى، على جهودهم المخلصة، أخيرا وإن ترجل أحد فرسان السباق، فإننا ندعو باقى المرشحين إلى كلمة سواء أن إتقوا الله فى الناس والوطن".

تشهد الانتخابات في عاصمة محافظة المنوفية، ترشح خالد محمد حسين راشد نقيب المحامين بالمنوفيه، عن حزب المصري الديمقراطي، والذي يلقي دعما كبيرا من المحامين وأسرهم في الإنتخابات، واللواء العناني حسن حمودة حسن المرشح الوحيد في الدائرة عن الشعب الجمهوري.

كما أعلن النائب الحالي اللواء أحمد مدين ترشحه للانتخابات، ما زاد الإنتخابات إشتعالا في الدائرة.

وشملت قائمة المرشحين في دائرة شبين الكوم، ترشح المهندس أحمد عبدالحميد صديق حجازي عن حزب مستقبل وطن رمز الكتاب، وماجد مير عبدالمقصود أبو الخير عضو مجلس نواب مرشح عن مستقبل وطن رمز القلم، في مواجهة خالد محمد حسين راشد نقيب المحامين بالمنوفيه عن حزب المصري الديمقراطي رمز القطار، واللواء العناني حسن حموده حسن لواء سابق مرشح عن الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، وحسين أحمد إمام الجندي مستقل رمز الأسد، وإيهاب محمد السيد حجازي مستقل رمز عنقود العنب، وأحمد نبيل عبد المحسن مدين رمز ساعة اليد.

كما شملت كشوفات الناخبين، محمد عبد السميع مصطفى كاتب بعيادة الطبيه الشامله شبين الكوم مستقل رمز السمعه، صلاح مجدي عبد العزيز عبد السلام يعمل بصيانة الاجهزه مستقل رمز مدفع، جمال عبد الستار عبد الغني سحنو حزب الحريه رمز قرص الشمس، السيد إبراهيم عبد الرحمن السرساوي مستقل رمز الحصان، أحمد يسري عبد الحميد مدرس مستقل رمز النجفة، عادل محمد البيومي عبد الجواد مستقل رمز التمساح، ووجدي عبد الحميد صقر، مراقب أمن مستقل رمز الكف، عبد الحميد محمود الصباغ مستقل رمز غصن الزيتون، ويوسف عبد الجواد يوسف عبد الجواد مستقل رمز المكتب، مصطفى عبد السلام العلسلي بدون عمل مستقل رمز السفينة.

كما تقدم للترشح هاني مصطفى أحمد خضر مستقل رمز الهدهد، هاني عبد المنعم عبد الغني عبد ربه محامي حر مستقل رمز الفراشة، علاء عبد الفتاح عبد المجيد موسي مستقل رمز التليفون المحمول، أيمن يوسف أبو العاطي عبد الله مستقل رمز الجرس، اسامه أحمد عز الرجال شلوه رمز بندقية الصيد، محمود محمد فخر الدين الأحمدي النعماني مستقل رمز السد العالي، وأسامه خليفه عيسى زايد مستقل رمز الغزال، حلمي مصطفى عبد الحافظ السيد بدر مستقل رمز التليفزيون، وشاه عطيه محمد مبارك حاصله على دبلوم صناعه مستقل رمز إشارة مرور.

كما شملت كشوفات الناخبين، مصطفى ماهر عبد الحميد مجاهد مستقل رمز الكاميرا، ومايكل فهمي نعيم سعد حاصل على دبلوم صناعه. مستقل رمز الطائره الهليوكوبتر، وسعيد محمد مصطفى قاسم عن حزب حماة وطن رمز الجرار الزراعي، هشام مصطفى محمد سعفان مستقل رمز الفنجان، وسمير شحاته محمد أبو حسين الوكيل مستقل رمز الفيل، هاني إبراهيم محمد أحمد الشرقاوي مستقل رمز الأتوبيس، أحمد زين العابدين محمد المنياوي مستقل رمز آلة الكمان، ووفاء صلاح الدين جابر الشهدي مستقل رمز ثمرة الموز، أشرف عبد الله محمود الشافعي مستقل رمز العقرب.