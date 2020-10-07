مصرية في كندا: احتفلنا بانتصارات أكتوبر ونحكي لأولادنا بطولات جيشنا العظيم

احتفلت الجالية المصرية في كندا بالذكرى الـ47 لنصر حرب أكتوبر، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي في شوارع وميادين العديد من المدن الكندية.

وقالت المهندسة نرمين فخري داود، مصرية مقيمة بكندا ومشاركة في تنظيم الاحتفالات، إن أبناء الجالية المصرية في كندا، حينما شاهدوا احتفالات الشعب المصري خلال الأيام الماضية بنصر أكتوبر لم تراودهم سوى أمنية واحدة وهي أن يشاركوهم الاحتفالات.

وأضافت نرمين في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "نحن أبناء الجالية المصرية في كندا سعداء للغاية بنصر أكتوبر الذي يفتخر به جميع الشعب المصري وفرحته ممتدة بين أبناء الوطن حتى يومنا هذا وستمتد للمستقبل، وأوجه رسالتي للشعب المصري بالتهنئة، متمنية لبلدنا التقدم والازدهار، فالمصريون يثبتون يوما بعد الآخر أنهم يصنعون الفخر والمجد لوطنهم".

وتابعت: "أقدم تحية خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته التي يقدمها لمصر والشاهدة على النجاح الاقتصادي والسياسي غير المسبوق في العالم بأسره، كما أشكر القوات المسلحة المصرية والشرطة على ما يقومون به من تضحيات لإعلاء اسم مصر والسهر على حماية الشعب المصري".

وأوضحت نرمين داود، أنها نظمت الاحتفالات مع مجموعة من المصريين المقيمين في كندا، وبالرغم من أن القوانين في كندا صارمة نظرا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلا أن عدد المشاركين فاق جميع التوقعات والتزمت كل مجموعة بالاحتفالات في منطقة أو ميدان مختلف عن المجموعات الأخرى.

وعن معرفة الأجيال الجديدة من المصريين في كندا بانتصارات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، قالت: "دائما نروي لهم بطولات الجيش المصري في سيناء وتابعوا فيلم الممر ومسلسل المنسي، الذي نحلم بترجمته للغات مختلفة، حتى يتابعه جميع الشباب في جميع أنحاء العالم، وأتذكر عند عرض المسلسل بدأ الشباب في الجالية طرح الأسئلة علينا بخصوص المسلسل وعن أبطال المسلسل الحقيقيين، لاسيما وأن هؤلاء الشباب لديهم حب غريزي للوطن زرعناه فيهم منذ الصغر".

واختتمت المهندسة المصرية حديثها لـ"الوطن": "زملاء العمل هنا من المواطنين الكنديين كانوا يطلبون مننا تفاصيل عن مسلسل الاختيار حتى أصبحوا منبهرين بما يفعله الجندي المصري في الحرب ضد الإرهاب والتضحيات التي يقدمها للوطن، من كثرة حديثنا أمامهم عن المسلسل الذي يخلد سيرة الشهداء الأبطال ممن لم يبخلوا بحياتهم في سبيل مصر".