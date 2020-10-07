أسرة السادات تسترجع ذكريات أكتوبر: رجعنا من المدرسة عرفنا إن فيه حرب

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، الثلاثاء، أبناء الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كشفوا عن ذكرياتهم مع والدهم في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، إنه في هذا اليوم ذهب إلى مكتب والده، وكان عمره حينها 18 عاما، وكان فرحا جدا بالانتصار، ولكن يريد الاطمئنان على والده.

أما نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل، فأشارت إلى أنها كانت مخطوبة وتطلب منه إقامة حفل الزفاف، وهو يقول لها: "شوية بس شوية"، لافتة إلى أنه لم يجعلهم يشعرون بالحرب.

وأوضحت "جيهان السادات"، ابنة الرئيس الراحل: "كان يوم عادي، وقت الحرب، وبعدها قالوا فيه حرب، ورجعت من المدرسة وعرفت إن كان فيه حرب"، لافتة إلى أن والدها كان يشاهد أفلاما حربية كثيرا قبل الدخول في الحرب.

وقالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل، إن يوم 6 أكتوبر "ميتنسيش" بالنسبة لها، موضحة أنها سعيدة بسبب الانتصار في الحرب، ولكن هناك حزن بسبب استشهاد الرئيس الراحل، لافتة إلى أنها في آخر أيامه كانت تشعر بأنه سيقتل.

وأضافت "السادات": "يوم الحرب بقوله أودي العيال المدرسة قالي اه عادي، وكنت حاسة لكن مكنتش أعرف، لكن فهمت من حضور الضباط في المنزل".