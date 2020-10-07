لم يطلبوا نقلهم لوظائف إدارية.. حكاية 3 أشقاء شاركوا في نصر أكتوبر

هنأ اللواء وصفي بشارة، أحد أبطال حربي الاستنزاف وأكتوبر، الشعب المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر موضحًا أنه كان رفقة أشقائه الاثنين مشاركين في الحروب الثلاثة في 1956 و1967 وحرب 1973، مؤكدا أن الإخوة الثلاثة هم العميد الراحل مجدي بشارة والعميد كمال بشارة كانوا ضمن التشكيلات المقاتلة ولم يكن أي منهم إداريا.

وأضاف بشارة في مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم والمذاع عبر فضائية "CBC" أن الإخوة الثلاثة لم يطلبوا نقلهم إلى وظيفة إدارية لأنهم كانوا حريصين على أداء الواجب الوطني والدفاع عن مصر.

وعرضت القناة صورة للأشقاء الثلاثة مع الرئيس أنور السادات موضحا أن سبب الصورة هو حرص الرئيس على الاطمئنان بنفسه على الروح المعنوية للجنود.

وسرد بشارة واقعة حدثت أثناء خدمته في سلاج الجو أنه كان مكلفا بالعودة إلى مطار أنشاص بعد اشتباكات مع طائرات العدو وكان شقيقه مكلفا بالدفاع الجوي عن المطار فشك شقيقه أن الطائرة معادية واستعد لضربه ولكن شاهد عجلات الطائرة تفتح للهبوط فعرف بأنها طائرة صديقة وليست معادية فأوقف الضرب فورا.

وألمح بشارة إلى أن طائرته تحطمت في حرب 1967 قبل إقلاعها وهذا ما جعل لديها تار مع الصهاينة لذا كان حريص على المشاركة في حرب أكتوبر 1973.

وطالب الشباب بحب البلد والثقة في القيادة السياسية مؤكد أن مصر ستصبح أفضل وستتحسن مستويات المعيشة لدى الأفراد داعيا إلى الفخر بالجيش المصري الذي حمى المنطقة العربية بكاملها في حرب أكتوبر.