نجوى إبراهيم: أمريكا فيها ناس بتاكل زبالة والأفلام مش بتجيبهم

أكدت الإعلامية نجوى إبراهيم، أن الأفلام الفنية الخاصة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تؤكد على نبل الفن المصرى.

وقالت "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "الحكاية" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الفن لازم يكون فيه نبل وشرف وينقل الواقع بصدق وشفافية ولا يتاجر بالمشاكل الزمنية القصيرة".

وأضافت "نجوى إبراهيم" أن الفن يشكل وجدان الشعب والفنان يرحل ويبقى الأعمال التي قدمها وعليه يجب أن نبتعد عن المتاجرة بآلامنا ومشاكلنا، وتابعت: "أنا شفت ناس بتاكل في الزبالة في أمريكا.. لكن عمرك شفت عمل فنى يعكس ذلك.. ليه لأنهم بيصدرو تاريخ أو شكل عام ".

ولفتت "نجوى إبراهيم"، إلى أنها شعرت بالقيمة التاريخية للإنجاز العسكرى في انتصارات حرب أكتوبر، خلال معايشتها لرجال الجيش الثانى من أجل المشاركة في فيلم "الرصاصة تزال في جيبى".

وتابعت: "كل الجنود اللى في الفيلم حقيقيين باستثناء الفنانين الذين شاركوا في العمل".

وأعربت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن سعادتها وفخرها تجاه مشاركتها في فيلمين عن حرب أكتوبر المجيدة "الرصاصة لاتزال في جيبى"، و"حتى آخر العمر"، مشيرة إلى أن كافة المشاهد في هذه الأعمال الوطنية كانت حقيقة من منازل وجنود وتفجيرات.

وتابعت:" الحلاوة في موضوعنا القديم إنها كانت حقيقية وأنا فخورة جدا إنى شاركت في أفلام بها نبل وشرف"، مشيرة إلى ضرورة إبعاد الإمكانيات الفنية عن تقييم الأعمال الفنية المتعلقة بانتصارات أكتوبر.

من جانبه علق الإعلامى وائل الإبراشى، قائلًا إن الإعلامية نجوى إبراهيم ليست ملكة الإعلام فقط بل فنانة شاركت في 12 فيلما من بينهم فيلمان عن حرب أكتوبر المجيدة.

وأعلن الإبراشي أن الخميس بعد القادم ستبدأ أولى حلقاته مع الإعلامية نجوى إبراهيم وستحمل الكثير من المفاجآت.