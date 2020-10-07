إصابة ربة منزل وابنيها في حريق شقة بسوهاج

أصيبت ربة منزل واثنين من أبنائها بحروق متفرقة، تراوحت نسبتها من 30 حتى 80%، إثر حريق اندلع في شقة سكنية بقرية جزيرة شندويل، ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بنشوب حريق بشقة بناحية بني زار دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة في الطابق الثالث ملك "نوال. م. ب" 51 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن إصابة مالكة الشقة، وابنيها "أشرف. ن. ج" 31 عاما، محاسب قانوني، "يسي. ن. ج" 13 عاما، تلميذ، ويقيمان بذات الناحية، أثناء مشاركتهم فـي إخماد النيران بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 30% إلى 80%، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال مالكة الشقة قررت بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفت الشبهة الجنائية.

كما ورد بلاغ لقسم شرطة الكوثر بنشوب حريق بشقة بناحية أبراج الأوقاف دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبيّن من الفحص نشوب الحريق داخل شقة في الطابق السادس ملك "محمد. ا. م" 61 عاما، موظف بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.