السيطرة على حريق بمخبز سياحي دون إصابات بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق في مخبز سياحي بشارع الشهداء دائرة مركز جهينة بسوهاج، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بمخبز سياحي بشارع الشهداء دائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز سياحي ملك "أحمد.ج.ع" 33 عاما حاصل على بكالوريوس علوم ويقيم بناحية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة.

دفعت القوات بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، بسؤال مالك المخبز رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض محتويات المخبز ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.