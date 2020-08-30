حريق بمنزل و3 أحواش ماشية في واقعتين بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق بمنزل في قرية العتامنة مركز طما، كما جرى السيطرة على حريق آخر في 3 أحواش للماشية بدائرة مركز دار السلام، ولم ينتج عن الواقعتين ثمة إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية العتامنة.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد.ع.ا"، 39 عاما، عامل.

وجرى الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المنزل، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

وورد بلاغ لمركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش بناحية مزاتا شرق، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "مجدي.ا.ع" 38 عاما، موظف، ويقيم بذات الناحية وامتد لحوشين مجاورين.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالكي الاحواش، رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.