لبنان يبدأ مشاورات جديدة للتوافق على رئيس جديد للحكومة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أنّ البرلمان سيبدأ مشاورات في 15 أكتوبر بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، قبل نهاية الشهر الماضي، اعتذراه عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، خلال كلمة ألقاها أمام الصحفيين، عقب اجتماعه السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

ولقي اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية، ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية، بين مهنئ على "شجاعته" في اتخاذ القرار ومندد بـ"الفشل" الذي من شأنه أن يُبقي البلاد في حالة التوتر.

وقال أديب في كلمته: "حرصا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها ومصداقيتي، فإنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة"، وأضاف: "تبين لي أنّ التوافق لم يعد قائما".

وتابع أديب: "أتمنى لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي، وللذين سيختارونه، كامل التوفيق في مواجهة الأخطار الداهمة المحدقة ببلدنا وشعبنا واقتصادنا".

وتعليقا على القرار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل، إنّ حركته متمسكة بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار أديب.

يذكر أنّ محور الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة، يتمثل في مطالبة حركة أمل وحزب الله بتسمية عدد من الوزراء.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إنّ "اعتذار الرئيس المكلف أكد المؤكد، بأنّه لا يمكن التفكير بأي إنقاذ إلا بحكومة مستقلة فعلا. إن تسمية الوزراء من قبل أفرقاء المجموعة الحاكمة الحالية أثبت فشله وأدى بالبلاد إلى ما أدى إليه".

وأضاف: "لا يمكن التفكير من الآن فصاعدا بتشكيل أي حكومة إلا انطلاقا من الأسس التي اعتذر الرئيس أديب بسببها. تهاني الحارة للرئيس أديب، ولو لم نكن قد سميناه، لأنه أول مسؤول لبناني يستقيل عندما لا يتمكن من أن يترجم قناعاته".

وفي 10 أغسطس، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق، حسان دياب، استقالة حكومته رسميا عقب انفجار مرفأ بيروت، قائلا في بيان الاستقالة إنّ فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي كل موبقاتها على حكومته وتحميلها مسؤولية الانهيار"، مضيفا: "فعلا، اللي استحوا ماتوا".

وأوضح دياب، خلال تلاوته بيان الاستقالة في مؤتمر صحفي، وقد بدا عليه الغضب، أنّ "منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أنّ منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأنّ الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها".

وتابع: "بعد أسابيع على تشكيل الحكومة حاولوا رمي موبقاتهم عليها وتحميلها مسؤولية الانهيار، فعلا اللي استحوا ماتوا".