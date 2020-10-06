بحضور "مسلم".. روتاري مصر يكرم المشاركين في إغاثة لبنان والسودان

كرمت لجنة الإغاثة بنادي روتاري مصر الدولي، برئاسة المهندس سمير عامر، ومحافظ المنطقة الروتارية أسمة الأحمر، وبحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والدكتور أحمد محمود، المدير الفني بجريدة "الوطن"، جميع رؤساء الأندية المشاركة وأعضاء النادي المشاركين في تقديم المساعدات والإغاثة للبنان والسودان، وذلك بحضور السفير على الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة.

من جانبه، أشاد السفير على الحلبي بالدور المصري الكبير الذي قامت به لدعم الشعب اللبناني خلال أزمته الأخيرة بحادث المرفأ الشهير، مشددًا على أهمية تضافر المجتمع المدني في الشرق الأوسط، ومشيدًا بدور أندية الروتاري الدولي في مصر.

وقال "الحلبي": أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعمه، وأشكر الدولة المصرية، ونتمنى مزيدًا من التعاون المشترك لخدمة البلدين.

كان محافظ المنطقة الروتارية السابق بلبنان ميشيل جزار، وجه رسالة شكر إلى محافظ المنطقة الروتارية 2451 أسامة الأحمر، لإرساله قافلة مستلزمات طبية وأدوية إلى لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطنهم عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، واصطحب قنصل جمهورية مصر العربية في لبنان وائل السيسي، مندوبة المنطقة الروتارية بلبنان لتسلم الشحنة.

وتسلمت رئيسة نادي روتاري متن جاتن (RC of Metn Gate) ريتا عماد الشحنة من المطار، وساهم في تلك المبادرة القنصل العام لمصر، والعميد الركن في الجيش اللبناني إلياس يوسف لتسهيل التسليم، ورئيس نادي كسروان فريد الدحداح، ورئيسة لجنة المؤسسة الروتارية في نادي كسروان، ودكتور ضياء جزّار.

وتقدم ميشيل جزار بخالص الشكر للمحافظ أسامة الأحمر وجميع القادة الروتاريين على ما وصفه بـ"جهد مشرف" و"تنظيم رائع"، كما شكر كلًا من جيهان حلاوة وسمير عامر وجميع الأندية الروتارية المشاركة.

وكان محافظ روتاري مصر أسامة الأحمر، كلف لجنتي الإغاثة والطوارئ برئاسة المهندس سمير عامر ولجنة تنمية الموارد برئاسة السيدة جيهان حلاوة، بتحديد الاحتياجات العاجلة من أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال وأغذية، لمنكوبي فيضان السودان، للمرة الثانية خلال فترة تقل عن شهر واحد، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية الكريمة.

وأرسل روتاري مصر حوالي 6 أطنان مساعدات غذائية وطبية محلية الصنع، بتمويل خاص من الأندية الروتارية بمصر، وذلك عقب تواصل روتاري مصر مع السفارة المصرية بالسودان والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتسهيل نقل المعونات إلى الخرطوم على متن إحدى الطائرات العسكرية المصرية الناقلة للمساعدات للشعب السوداني أسوة بالمساعدات التي تم إرسالها إلى لبنان.

واستهدف روتاري مصر بذل كل الجهد الممكن، وتكريس موارده الذاتية لدعم الدولة المصرية في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث، إضافة إلى رفع شأن الوطن والمواطنين.