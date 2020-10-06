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عمر كمال: مشاجرة حفل لبنان مقصودة.. والإبراشي: حاسس إن بكلم عبدالحليم حافظ

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محمود البدوي
04:12 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
عمر كمال وحسن شاكوش

عمر كمال وحسن شاكوش

قال مؤدي المهرجانات عمر كمال، إن النجاح الساحق الذى حققه وشريكه حسن شاكوش في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدى في أحد الحفلات لهما، "كان فيه نجاح ساحق في لبنان، وما حدث من مشاجرة في إحدى الحفلات كان بفعل فاعل"، وذلك خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "كمال"، أنه شارك في أربع حفلات بلبنان حققت نجاحاً كبيراً، "عملنا 4 حفلات مكسرين الدنيا في لبنان "، فعلق الإبراشي ضاحكًا: "والله أنت هتخلينى ألطم يا عمر.. أنا حاسس أنى بكلم عبد الحليم حافظ"، الأمر الذى دفع الفنان عمر كمال للضحك.

وشهد حفل عمر كمال وحسن شاكوش مع المطرب اللبناني وديع الشيخ في مدينة صور اللبنانية، أحداث شغب بين الجمهور الحاضر للحفل، انتشرت مقاطع فيديو من الحفل، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي تكسير الزجاجات، وسط اتهامات من متعهد الحفل لأحد منافسيه بإرسال بلطجية لتخريب الحفل.

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