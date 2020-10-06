الرئيس اللبناني الأسبق: ماكرون حاول إنقاذ لبنان من الأزمة

قال أمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق، إن رئيس الوزراء مصطفى أديب فوّت الفرصة أمام لبنان رغم أهميتها لتشكيل حكومة مسؤولة ومنزهة وشفافة وقادرة للمرة الأولى، لافتا إلى أنه لا يعتقد أن لبنان الحكومة الجديدة ستكون الفرصة للبنان.

وأضاف "الجميل"، خلال اتصال عبر الصوت والصورة ببرنامج "غرفة الاخبار"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا ننتظر أمل من الطاقم السياسي الحالي، لافتا إلى أن الكتل النيابية الخالية هي التي أوصلت لبنان لهذا الفراغ والإفلاس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي.

وأشار، إلى أن جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت من شأنها مساعدة لبنان لتكوين فريق عمل وزاري بإمكانه انتشال البلاد من المستنقع الذي فيه منذ زمن طويل بسبب الطاقم السياسي، مضيفًا، "نحن في أمس الحاجة للخروج من هذا الطاقم ويتكون فريق عمل شفاف وقادر من أجل إنقاذ البلاد".

وأوضح رئيس لبنان الأسبق، أنه يعتقد بأنه لا توجد حكومة جديدة خارجة عن الإطار الذي رسمه الرئيس الفرنسي ستكون مجدية على الصعيد اللبناني، واصفا الأمر بالـ"مؤسف".

وأكد "الجميل"، أن المشكلة الكبرى في لبنان هي وجود سيادة ذاتية على حساب السيادة الوطنية، لافتا إلى أن حزب الله حليف إيران كوّن لنفسه نوع من السيادة الذاتية على حساب الوطنية، لذلك سيجد لبنان صعوبة أن ينقذ نفسه وهذا هو الواقع، موضحًا، أنه يجب علينا التفاهم مع حزب الله وإيران أولا لكي يمكنوا من الدولة أن تتحرك بمعزل عن أي وصاية خارجية وترك الشعب تقرير مصيره بحرية وشفافية.