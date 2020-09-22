زكي فطين عبدالوهاب ينعى سمير بهزان: فقدنا رمز الإخلاص والجدعنة

نعى الفنان زكي فطين عبدالوهاب، مدير التصوير سمير بهزان، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب "زكي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "فقدنا فنانًا وصديقًا وفيًا حنونًا، فقدنا سمير بهزان، رمز الإخلاص والمجدعة، البقية في حياتكم".

وعمل سمير بهزان مدير تصوير، لعدد من الأعمال الفنية المهمة، منها "بعد الموقعة"، و"باب الشمس"، و"الأفوكاتو"، و"توت توت"، و"أرض الخوف"، و"فتوة الناس الغلابة".

آخرأعمال سمير بهزان، مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، وشيرين رضا، وهالة صدقي.

وكان الفنان خالد النبوي، قد نعى مدير التصوير سمير بهزان، الذي غيّبه الموت اليوم.

ودوّن النبوي عبر حسابه على فيس بوك: "خبر محزن جدًا، خسارة كبيرة لفن السينما، رحيل مدير التصوير الكبير والإنسان الرائع سمير بهزان.. إبداعك في باب الشمس وأرض الخوف وغيرها، علم أجيال ولسه أجيال هتتعلم، الله يرحمك".