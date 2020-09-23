زكي فطين عبدالوهاب: كان عندي عقدة الإنجليزي وتغلبت عليها بالسينما

سرد الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عقدته مع اللغة الإنجليزية، وكيفية تغلبه عليها من خلال اتجاهه نحو عالم السينما.

وكتب زكي، نجل الفنانة ليلى مراد، والمخرج فطين عبدالوهاب، عبر حسابه على فيس بوك: "أمضيت فترة الحضانة في حضانة الـ manner house بالزمالك، أنا وأخي أشرف، وفي بداية مرحلة إعدادي، قررت أمي نقلنا إلى مدرسة victoria college بالمعادي، وكانت أشهر وأكبر مدرسة لغات بمصر في تلك الفترة".

وتابع: "أتذكر هذا اليوم جيدًا، حين ذهبنا أنا وأخي وأمي لمقابلة مديرة المدرسة، كانت سيدة شهيرة جدًا وقوية الشخصية لكن للأسف خانتني الذاكرة ولا أتذكر اسمها، ونحن في طريقنا إلى مكتبها، مررنا بحدائق وحمام سباحة وملعب للكورة وآخر لكرة اليد وملاعب تنس".

واستطرد: "وكنت منبهرا بما أراه، أتذكر في هذا الاجتماع، أنّ المديرة سألتني لو عندي مانع أن التحق بالدراسة، شرط أن أعيد سنة أولى إعدادي التي كنت انتهيت منها، لضعف لغتي الإنجليزية، رديت بالإيجاب، رغم إني كنت أقصد أنّه لا مانع عندي".

وأضاف: "المهم عدنا إلى البيت، وأمي حكت لأبويا ما حدث فرفض تمامًا عرض مديرة المدرسة، والتحقنا أنا وأخي بمدرسة آمون الخاصة بجاردن سيتي، وحزنت كل الحزن لعدم التحاقي بمدرسة فيكتوريا، ومن هنا بدأت عقدة اللغة، وعقدة الخواجة بالنسبة لي".

وقال زكي: "في مرحلة ثانوي، وفي نادي الجزيرة، كنت أختلط بطلبة وطالبات من مدارس بورسعيد والإنجلش سكول وفيكتوريا كوليدج، وبحس إنهم من كوكب تاني، البنات أحلى وأظرف والشباب روش وفاكك أكتر، متعودين على الاختلاط والحرية، وفوق كل ده بيتكلموا إنجليزي بطلاقة، عُقد ما بعدها عُقد".

واختتم زكي فطين عبدالوهاب، كلامه قائلًا: "الحمد لله إني تخلصت من هذه العقدة والكلكعة بعد دراستي فن السينما، السينما هي اللي قضت على العُقدة دي بدليل إني بكتب عنها دلوقتي".