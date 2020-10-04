صور.. مصرع شخص صدمه قطار في المنوفية

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، منذ قليل، حيث دهسه قطار "القاهرة- الإسكندرية" في مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، ومزقه إلى أشلاء.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بركة السبع إلى مكان الواقعة لبيان ملابساتها وسؤال شهود العيان، كما انتقل الإسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى.

وتجمع العشرات من أهالي مركز بركة السبع في مكان الواقعة، وأكد شهود عيان، أنه لم يتم التعرف على الجثة نتيجة التشوهات التي حدثت في الوجه، وقاموا بنشر صور لوجهه لمحاولة التعرف عليه من قبل أسرته. وأضاف شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإسعاف قام بنقل الجثة إلى المستشفى وأصبحت تحت تصرف المباحث والنيابة العامة لحين صدور قرار منها بشأنه أو تعرف أسرته على جثته، فيما سادت حالة من الحزن بين جميع المتواجدين في محيط الحادث .