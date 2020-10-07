تدمير مقام "الأنصاري" في حريق قنا ولجنة لتعويض المتضررين

كشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق الذي اندلع في إحدى المناطق التجارية بمدينة قنا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير مقام "الشيخ الأنصاري"، والتهام محتويات عدد من محلات بيع الملابس والسجاد.

وبعد انتهاء قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي شب في معرض للسجاد بسوق "الصهاريج" في ميدان "الأنصاري" بمدينة قنا، قام فريق من ضباط مباحث قسم قنا بإجراء المعاينة اللازمة لكشف أسباب الحريق وحصر الأضرار الناجمة عنه، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق، لمباشرة التحقيق.

وبينما تواصل الأجهزة المختصة حصر التلفيات والخسائر التي تسبب فيها الحريق، أثبتت معاينة ضباط مباحث القسم تضرر مقام الشيخ "الأنصاري" بصورة كبيرة أدت إلى تدميره تماماً، كما التهمت النيران محتويات اثنين من محلات بيع الملابس، ومعرض للسجاد، بمنطقة السوق.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً بنشوب حريق هائل في معرض للسجاد بدائرة بندر قنا، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ7 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى باقي المحلات والمنازل المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي للمعاينة وبيان سبب الحريق، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة من عدمه.

وناشد أصحب المحلات المتضررة نتيجة الحريق، محافظ قنا ومديرية التضامن الاجتماعي، سرعة مساعدتهم وصرف تعويضات عاجلة لهم، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها بسبب الحريق، وأكد مصدر مسئول في مديرية التضامن إنه سيتم تشكيل لجنة لتعويض أصحاب هذه المحلات، بعد الانتهاء من تقدير قيمة التلفيات.