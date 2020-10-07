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عاجل.. السيطرة على حريق في محال ملابس وسجاد بقنا

كتب:

رجب آدم
07:12 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
حريق قنا

حريق قنا

تمكنت الحماية المدنية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب في محل سجاد وعدد من التشوينات في سوق السهاريج والسوق الفوقاني بمدينة قنا.

وكان حريق هائل نشب بمعرض سجاد بمنطقة السوق الفوقانى بميدان الأنصارى بحافظة قنا، نتج عنه التهام النيران لكمية كبيرة من التشوينات وجاري تقدير قيمة التلفيات.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد محافظ قنا، إخطارًا بنشوب حريق هائل بمعرض سجاد ومحلات بيع الملابس بدائرة بندر قنا .

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت بعد محاصرة النيران وإطفائها ومنع امتدادها إلى المنازل المجاروة للمعرض ومحاولة إخمادها، بعد الدفع بـ7 سيارات إطفاء.

وحرر محضر بالواقعة، وتم انتداب المعمل الجنائي بمديرية أمن قنا، لمعاينة الحريق وتحديد سببه والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة من عدمه.

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