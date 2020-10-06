السيطرة على حريق التهم محتويات 16 شقة في قنا

تمكنت قوات الحماية المدينة في محافظة قنا من السيطرة على حريق هائل اندلع في عمارة سكنية بمدينة قنا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، دون سقوط خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، حيث التهمت النيران محتويات نحو 16 شقة سكنية.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً باندلاع حريق في إحدى العمارات السكنية بشارع "مدينة نصر" بمدينة قنا، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الإتربي، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق، في كل دور 4 شقق، بإجمالي 16 شقة، وأظهرت المعاينة أن النيران امتدت إلى جميع الشقق، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما تسبب الحريق في خسائر بالممتلكات، يجري حصرها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لعامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.