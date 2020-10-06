رئيس التحرير

محمود مسلم

السيطرة على حريق التهم محتويات 16 شقة في قنا

كتب:

رجب آدم
11:27 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
حريق

حريق

تمكنت قوات الحماية المدينة في محافظة قنا من السيطرة على حريق هائل اندلع في عمارة سكنية بمدينة قنا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، دون سقوط خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، حيث التهمت النيران محتويات نحو 16 شقة سكنية.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً باندلاع حريق في إحدى العمارات السكنية بشارع "مدينة نصر" بمدينة قنا، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الإتربي، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق، في كل دور 4 شقق، بإجمالي 16 شقة، وأظهرت المعاينة أن النيران امتدت إلى جميع الشقق، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما تسبب الحريق في خسائر بالممتلكات، يجري حصرها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لعامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

حريق في الدور الـ11 ببرج سكني بالمنصورة.. والفحص: "ماس كهربائي"

صور.. حريق هائل يلتهم محل زهور وسط الإسكندرية

الحماية المدنية تسيطر على حريق شب في محل تجاري بالقصير

هربا من حريق بشقتها.. مصرع معلمة قفزت من الدور الرابع بدمياط

فيديو.. حريق يلتهم سوق ميناء إيراني بالكامل يطل على الخليج العربي

استخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ العالقين في حريق جسر السويس

عاجل.. السيطرة على حريق عقار جسر السويس.. ومصدر: لا وفيات أو مصابين

السيطرة على حريق بسوبر ماركت بزفتى دون خسائر في الأرواح

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حريق بأحد منازل أسيوط