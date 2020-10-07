صور.. أطفال اليابان يحتفلون بذكرى أكتوبر

قال الدكتور حسين زناتي الخبير التعليمى في اليابان، إن أوبريت "هم مصر" احتفالا بذكرى نصر اكتوبر، في اليابان، هو رسالة تعليمية إنسانية لجميع الشعب المصري، مؤكدا أنه لا يوجد أمل دون عمل.

وأضاف زناتي في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الأوبريت بمشاركة 270 طفلا يابانيا ومن جنسيات أجنبية مختلفة يعيشون في اليابان، بالإضافة إلى مشاركة حمد ابن الدكتور حسين زناتي، والتأليف والإخراج لدكتور زناتي بالاستعانة بموسيقار ياباني.

وأشار زناتي إلى أن الفكرة لاقت ترحيبا وعرفانا، وتم تدريب الأطفال قبل اليوم الدراسي وبعد اليوم الدراسي لمدة شهور كثيرة، بسبب صعوبة اللغة العربية، خاصة وأنه لا يتم تدريسها في المدارس اليابانية، مضيفا إلى أنه تم انضمام أطفال من مقاطعات أخرى في اليابان شاركت في الأوبريت، بالإضافة إلى معلمين من مدارس مختلفة، ولم يقتصر المشاركة على مدرسة واحدة فقط.

وأوضح زناتي أن العلم المصري الذي استخدمه الأطفال في عرض الأوبريت من صنع تلاميذ الصف الإعدادي بالمدرسة، وكان إهداء منهم للحفل.

وأكد زناتي أنه قسم مجموعات الأطفال إلى ثلاث مجموعات حتى يستطيع تدريبهم على الأوبريت لأن اللغة العربية الشيء الوحيد الذي يمثل صعوبة بالنسبة لهم، واستمر التدريب لمدة 3 أشهر، وكان يوجد مجموعة استمرت في التدريب لمدة أربعة أشهر.

وأوضح زناتي أنه تعلم المونتاج لكي يستطيع عمل مونتاج لفيديو الحفل، لنشره عبر اليوتيوب، مشيرا إلى أن التدريبات وتجهيز الحفل استمر لمدة عام.

ولفت زناتي إلى أنه حاول على مدار فترة عمله في اليابان وخلال محاضراته والفعاليات المصرية، أن يعرف اليابانيين باللغة العربية، وكانت من ضمن الأنشطة هو الاحتفال بأعياد ميلاد التلاميذ في الفصل بغنائي لهم أغنية عيد ميلاد سعيد بالعربي.

وتابع زناتي أن الحفل لاقى نجاحا وإعجابا من اليابانيين، بالإضافة إلى تكريمه من السفير المصري في اليابان، السفير أيمن كامل، والذي جاء خصيصا من العاصمة طوكيو إلى جزيرة هوكايدوا أعلى شمال اليابان وتبلغ المسافة ساعتين بالطائرة، بالإضافة إلى قيام الجرائد اليابانية بتغطية الاحتفال.