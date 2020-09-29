سفير اليابان بمصر يشيد بالجامعة المصرية اليابانية: مركز رفيع المستوى

قال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي، إن الجامعة المصرية اليابانية نمت كمركز رفيع المستوى في مصر لتنمية الموارد البشرية بالمجالات الصناعية والعلمية والتكنولوجية، كاشفًا أن عدد الأطروحات البحثية لكل باحث بالجامعة هو الأعلى في مصر، بالإضافة إلى احتلالها المركز الثالث في الترتيب الجامعي بمجالات العلوم والهندسة.

وأضاف السفير الياباني بالقاهرة، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" إن الرئيس الحالي بالجامعة المصرية اليابانية الدكتور أحمد الجوهري، يرتبط بشكل وثيق باليابان في حياته المهنية، حيث درس العدوى المنقولة بالدم بمركز كوماموتو الطبي، ثم عاد لمصر كنائب رئيس جامعة قناة السويس، ثم رئيس جامعة الفيوم، وأسس في تلك الجامعات دورات تدريبية مشتركة بأفريقيا بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية مما ساهم في تحسين الرعاية الصحية.

وتابع السفير الياباني، أن المساهمة لها جانبا خاصا بالأجهزة والبرامج، وبالنسبة للبرامج قد قدمت هيئة التعاون الدولي اليابانية تكنولوجيا ومعدات متطورة للغاية في البحث والتعليم من أجل توفير تعليم عملي وعالي الجودة يركز على التجارب والممارسات أيضا، وأحد المميزات القوية للجامعة المصرية اليابانية أنه من الممكن للطلاب من خلالها استخدام معدات يابانية عالية المستوى مثل أدات الآلة للتصنيع الدقيق ومايكروسكوب إلكتروني كبير الحجم يعتبر الأفضل أدءا في الشرق الأوسط وهناك أيضا أجهزة كمبيوتر وأجهزة تحليلية على درجة عالية من التقدم.

وأشار "ماساكي"، إلى أن الحرم الجامعي الرئيسي، تم تصميمه بواسطة شركة المهندسية المعماريين اليابانية وهي مرافق صديقة للبيئة ومستدامة، وعلى سبيل المثال يتم استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية بمنح من اليابان، مؤكدا على أن الجامعة المصرية اليابانية تحتل المرتبة الأولى في مصر كجامعة صديقة للبيئة والمناخ.

وأضاف، أن الجامعة المصرية اليابانية تحتل المرتبة الأولى كجامعة صديقة للبيئة والمناخ وكل عام يزور أكثر من 100 أستاذ من اليابان الجامعة لتوجيه التعليم المخبري والبحوث المشتركة، وإدخال التعليم الهندسي الياباني في مصر، كما أنهم يُدرسون إدارة الأعمال.

وأكد ماساكي، أن هناك أكثر من 200 طبيب من الجامعة سافروا إلى اليابان للدراسة هناك، كما أن الجامعة تقدم فرصًا للتدريب مع الشركات اليابانية في مصر، وكل معلم يشرف على 5 طلاب، كما تعمل الجامعة بنشاط في مكافحة فيروس كورونا المستجد وأنتجت ملابس واقية من الفيروس كما أنشات معملًا لإجراء مسحات كوفيد 19.