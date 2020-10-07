ترامب يذكر بيلوسي بـ"فضيحة الصالون" بعد تصريحها عن إصابته بكورونا

يبدو أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي غاب لأيام قليلة في المستشفى العسكري، إثر إصابته بفيروس كورونا، لن يدع تعليقا لخصومه في الحزب الديمقراطي يفوته دون أن يرد عليه، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

أما إذا كان التعليق آتيا من ألد خصومه، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فللرئيس الأمريكي حينها أن يقلب في دفاترها، وفق ما نقلت قناة "العربية" اليوم.

وفي أحدث جولات الاشتباك بين الطرفين، غرد "ترامب" مذكرا بفضيحة الصالون، التي عرفت هكذا، التي طالت رئيسة النواب الشهر الماضي، في رد على تصريحات سابقة لبيلوسي حول إصابته بالفيروس.

وكانت المسؤولة الديمقراطية التي لطالما هاجمت ترامب، تمنت له في إحدى المقابلات قبل أيام الشفاء، إلا أنّه في الوقت ذاته ألقت الملامة عليه وعلى تصرفاته، معتبرة أنّ الخروج ضمن حشود انتخابية دون كمامة تصرف غير مسؤول، وبالتالي من الطبيعي أن يطاله الوباء.

إلا أنّ الرئيس الجمهوري الذي عاد أمس إلى البيت الأبيض، داعيا الأمريكيين إلى عدم الخوف من كورونا ومجابهته مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، غرد اليوم موجها الكلام لبيلوسي: "ارتد الكمامة في الصالون نانسي".

ويعد ذلك أحدث جولات الصدام بين "ترامب" و"بيلوسي" الذان اعتادا الملاسنات والمشاحنات خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت رئيسة مجلس النواب ظهرت مطلع سبتمبر الماضي في فيديو مسرب من أحد الصالونات في سان فرانسيسكو من دون كمامة متجولة في أرجائه، رغم أنّ الصالونات كانت ملزمة منذ مارس الماضي بالتوقف عن العمل وعدم استقبال أي زبون.

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي خرج أمس الأول من مستشفى "والتر ريد"، بعد تحسن حالته، وغادر "ترامب" مرتديا الكمامة الطبية، وقبل أن يسر بضع خطوات رفع بعدها يديه بعلامة النصر، واستقل بعدها سيارة سوداء أقلته إلى طوافة "مارين وان" الرئاسية التي اتجهت نحو البيت الأبيض.