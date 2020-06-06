بيلوسي: "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي"

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها "قلقة" بشأن خطوة إسرائيلية محتملة، لضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت بيلوسي، في ندوة عبر الإنترنت، استضافها المجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي، أن "الضم من جانب واحد يعرّض المستقبل للخطر، ويقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي"، وفقا لما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم.

وتطرقت بيلوسي، إلى "الالتزام الأمريكي بدعم إسرائيل"، وقالت: "نحن ملتزمون بذلك، لكننا قلقون للغاية بشأن ما نراه يحدث بشأن الضم".

ووجهت بيلوسي، نقدا لاذعا لخطة إدارة ترامب للسلام بالشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنها لا تحتوي على "شيء مشترك مع كلمة خطة أو سلام"