"تعليم أسيوط" تتصدر مسابقة المتحف التعليمي

حصدت مدارس مديرية التربية والتعليم بأسيوط، المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة المتحف التعليمي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2019-2020.

وأعرب الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن سعادته بما حققته المديرية من فوز في مختلف الأنشطة والمسابقات خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن المسابقات الثقافية والمكتبية ومنها مسابقة المتحف التعليمي تغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم، مما يمنحهم الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الحياة العملية واتخاذ القرارات الصائبة في جميع المواقف.

وأشار محمد عبد المحسن مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبات، وتزويدهم بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة ومجموعات المواد بها، والتأكيد على دور العامل البشري في الارتقاء بمستوى المكتبات.

وقال مراد غالي مسيحة، موجه عام المكتبات بالمديرية، إن الطلاب الفائزين بالمركز الأول على الجمهورية 4 هم كلا من "أحمد محمد علي – فايز أيمن مرزوق- أمل حسن عبدالله- ملك عمرو مصطفى".

وفاز بالمركز الثاني 6 طلاب، هم كلا من "نور محمد صادق – ميشيل أسامة جاد- أحمد حسين عثمان- علي حسن محمد- حسين علام رشوان- آية طارق فرج".

وفاز بالمركز الثالث 3 طلاب، هم كلا من "هاجر زكريا عبد العظيم – محمد رمضان محمد- محمد عرفا عبد القوى – عبداللاه علي عبد المطلب".