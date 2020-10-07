الإحصاء: 7.5٪ زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 2019/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء الموافق 7 / 10 / 2020 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمــي للبريــد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق هذا تاريـخ تأسيــس الإتحـــاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار " الابتكار والتكامل والاندماج ".

أهم المؤشرات ما يلي:

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 84.2مليار جنيه عام 2019 / 2020 مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5٪.بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020 مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.6 ٪.بلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقابل 132.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.5٪.بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 239.3مليـون جنيه عام 2019 / 2020 مقــابل 247.3 مليـون جنيــه عــام 2018 / 2019 بانخفاض بلغت نسبته3.3 ٪.بلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 23.2 مليون نموذج عام 2019 / 2020 مقابل 28.0 مليون نموذج عام 2018 / 2019 بانخفاض بلغت نسبته 17.1 ٪.بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 3973 مكتب عام 2019/ 2020 مقابل 3981 مكتب عام 2018 / 2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.2 ٪.بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 3950 وحدة عام 2019/ 2020 مقابل 2381 وحدة عام 2018 / 2019 بزيادة بلغت نسبتها 65.9 ٪ وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.