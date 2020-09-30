"الإحصاء": 1.2 مليون من كبار السن يدخنون السجائر والشيشة

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين المدخنين فوق عمر 60 عاما، ارتفع الى مليون و162 ألف مدخن للسجائر والشيشة، بما يعادل نسبة 16.6% من إجمالي المسنين البالغ عددهم نحو 7 ملايين مسن.

زيادة نسبة المدخنين المسنين من 12.5 % عام2015 إلى 16.6 %عام 2018

واكد التقرير، الصادر اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، أنه وفقًا لأحدث بحوث الدخل والإنفاق للجهاز، يتبين أن نسبة التدخين بين المسنين ارتفعت من 12.5% عام 2015 إلى 16.6% في عام 2018.

كما رصد التقرير أن عدد المسنين بلغ 7 مليون مسن بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052، بينما بلغ عدد المسنين الذكور نحو 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، مقابل 3.5مليون امرأة مسنة بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.

الإحصاء: ارتفاع معدلات البقاء في الحياة إلى 74.3% عام في 2020

وأضاف التقرير، أن توقعات ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة للسكان المصريين، إلى ارتفع من 73.9 سنة عام 2019، ليكون 74.3 سنة عام 2020.

وأوضح التقرير، أن الوفيات بين المسنين تمثل نحو64.1% من إجمالي الوفيات عام 2019.

بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 59.6% من إجمالي وفيات الذكور، وبلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 69.5% من إجمالي وفيات الإناث.

وأضاف أنه بشأن المتزوجين المسنين، من عمر 60 عاما فأكثر، فقد بلغ نحو 19.5 ألف حالة زواج بين المسنين، تمثل نحو 2.2% من إجمالي عقود الزواج البالغ عددها 887.3 ألف حالة زواج، وفقًا للنشرة الاحصائية عن الصادرة عن الجهاز في 2019.

وأشار تقرير الجهاز، إلى أن عدد حالات الطلاق بين المسنين بلغت نحو 19 ألف حالة طلاق تمثل نحو 9% من اجمالي إشهادات الطلاق التي رصدها التقرير، والبالغ عددها نحو 211.5 ألف حالة طلاق.

وأوضح التقرير، أن نسبة الأمية بين المسنين بلغت 56.5% عام 2019، وكانت نسبة الأمية بين المسنين الذكور نحو 43.8% من اجمالي عدد المسنين، مقابل 70.6% من إجمالي عدد المسنين الإناث، بينما ارتفعت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين المسنين من 8.9% عام 2018 إلي 10.3% عام 2019.