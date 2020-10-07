223 ألف سيارة أوروبية دخلت القاهرة منذ تطبيق"زيرو جمارك" يناير 2019

تمتعت أكثر من 223 ألف سيارة أوروبية، بالإعفاء الجمركي بعد مرور 21 شهرا على تطبيق اتفاقية الـ"زيرو جمارك" على السيارات، ذات المنشأ الأوروبي، بعد تطبيقها في يناير 2019.

ووفقا لإحصاء أعدته "الوطن"، بناء على بيانات ومعلومات وزارة المالية، لم يخل وفاض مصلحة الجمارك المصرية، بعد تطبيق الزيرو جمارك، وتمكنت من تحصيل أكثر من 25 مليار جنيه، خلال 84 أسبوعا مرت على تطبيق هذا النظام، مقابل تحصيل ضرائب ورسوم عن الـ223 ألف سيارة.

وبلغت قيمة السيارات الأوروبية التي دخلت مصر، خلال الفترة من يناير 2019، وحتى سبتمبر 2020، ما يقارب الـ90 مليار جنيه.

وكانت آخر بيانات مصلحة الجمارك، الأحد الماضي، أكدت أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال سبتمبر الماضي، وهو الشهر الحادى والعشرين لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 4 مليارات و288 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و337 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وأشار البيان، إلى الإفراج عن 11 ألفا و218 سيارة ملاكي، بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و677 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 851 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددا كبيرا من سيارات الملاكي استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "تجمع الميركسور"، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الأفتا" خلال سبتمبر الماضي؛ وأعفيت من سداد أكثر من 966 مليون جنيه.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 1017 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا ،بقيمة 690 مليون جنيه، خلال سبتمبر الماضي، وحصلت 150 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "تجمع الميركسور"، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الأفتا"؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 67 مليون جنيه.

وأضاف الرئيس، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، أفرجت عن 750 رسالة قطع غيار سيارات، خلال سبتمبر الماضي، بقيمة بلغت 919 مليون جنيه، وحصلت ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 89 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "تجمع الميركسور"، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الأفتا"؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 16 مليون جنيه.