خبير: زيرو جمارك رفعت من انتشار السيارات الأوروبية في السوق المصرية

انتشر في السوق المصرية العديد من الطرازات الجديدة والمتنوعة منذ تطبيق قرار الزيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وفي هذا الصدد قال رأفت مسروجة خبير السيارات، إن بعد مرور 20 شهرا على تطبيق الزيرو جمارك، دفع الوكلاء إلى التوسع في استيراد السيارات الأوروبية، وتنوعها في السوق، حيث انتشرت بشكل كبير السيارات الـSUV، والكروس أوفر.

وأضاف أن الفرصة أصبحت متاحة للمستهلك لاختيار السيارة المناسبة للاستخدام الشخصي له، بأسعار مختلفة.

وأكد بعد "الزيرو جمارك" كان هناك حالة من عدم ثقة بين المستهلك الوكيل بسبب عدم خفض الأسعار ولكن الوكلاء كانوا أمام حالة عدم تخفيض الاسعار إلا بعد أن يتم التخلص من المخزون القديم الذي تم شراؤه بالجمارك، وأن هذه الفترة انتهت بعد تطبيق الزيرو جمارك بما يقرب من 4 أشهر.