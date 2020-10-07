شروط وقواعد التحاق الطلاب بالمدن الجامعية بـ"جنوب الوادي"

اعتمد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بـ المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2020/2021، إذ يُقبل بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط الآتية:

أولًا: بالنسبة للطالبات:

يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير (ممتاز) جميع الكليات، وتقدير (جيد جدًا – جيد) كليات عملية فقط، وهي (الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – والشعب العملية فقط من كلية التربية وهي (شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء – شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء – شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية).

ويتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2003 بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 من عام 2002 كليات عملية فقط كما ذكر بعاليه.

ثانيًا: بالنسبة للطلبة الذكور

يتم تسكين الطلبة الذكور القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير (ممتاز) جميع الكليات وتقدير (جيد جدًا – جيد) كليات عملية فقط، وهي (الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم – والشعب العملية من كلية التربية وهي (شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء – شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء – شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية).

ويتم تسكين الطلبة الذكور الجدد مواليد عام 2003 بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 من عام 2002 كليات عملية فقط كما ذكر بعاليه.

- رسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية

بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة (أول قسيمة) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ 210 جنيهات رسوم أول قسيمة، لمن يرغب في الإقامة من يوم 17 أكتوبر الحالي، أو توريد 485 جنيهًا رسوم أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من 1 نوفمبر المقبل من خلال قنوات الدفع الإلكتروني، علمًا بأنّ الرسوم الشهرية بعد ذلك هي 350 جنيهًا إقامة بالتغذية.

ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءًا من مساء الجمعة الموافق 16 أكتوبر الحالي.

ثالثًا: بالنسبة للإقامة بالليلة:

يتم تخصيص مبنى معبر الشباب لإقامة الطالبات بقنا بالليلة بحث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية، و3 ليال متصلة أو منفصلة للكليات العملية.

كما يتم تخصيص مبنى الكنوز (2 عمارة) لإقامة الطلبة الذكور بقنا بالليلة، بحث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالب الواحد عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية، و3 ليال متصلة أو منفصلة للكليات العملية.