شروط وقواعد السكن في المدن الجامعية بالمنصورة

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة المنصورة شروط وقواعد القبول بها وهي: أن يكون الطالب من غير سكان مدينة المنصورة وضواحيها (مركز المنصورة ومركز طلخا) أو عواصم مركز شرطة مراكز (بلقاس شربين – السنبلاوين – دكرنس - أجا – المحلة الكبرى – سمنود).

شروط وقواعد ومواعيد القبول بالمدن الجامعية

واشترطت أن يكون من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا، وألا يكون حكم عليه في العام السابق مباشرة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فيما عدا جزاء التنبيه وإذا كان المتقدم قد سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى بشرط ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مباشرة أو عوقب بالحرمان النهائي من الإقامة.

وأكد على ألا يكون قد أنهيت إقامته بالمدينة لعدم سداد الرسوم، وأن يقدم شهادة خلوه من المواد المخدرة معتمدة من أحد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وأن يثبت لياقته الصحية، وألا يكون مستحقاً عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة، وألا يكون متزوجاً أو يكون في العام السابق مباشرة قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها في البند 21 من المادة 19 من هذه اللائحة، وعلى الطالب عند قبوله وتسكينه استلام عهدته الشخصية من قسم الإسكان.

قواعد وإجراءات قبول الطلاب بالسكن الاقتصادي

وحددت قواعد القبول بالسكن الاقتصادي وهي أن يكون من بين طلاب الانتظام (الانتساب الموجه / التعليم المفتوح) المصريين بالبرامج العادية أو البرامج الخاصة أو الوافدين المقيدين بكليات الجامعة في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، أو من الطلاب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا، أو من طلاب الجامعات الخاصة بالمحافظة (في حالة توافر أماكن).

وأكدت على ألا يكون قد حكم عليه في العام السابق مباشرة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة بالمادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فيما عدا جزاء التنبيه، وإذا كان المتقدم قد سبق له الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة المنصورة أو بإحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى فيشترط ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، وذلك بالإضافة إلى باقي الشروط على المدن الجامعية.

المستندات والأوراق المطلوبة في حالة القبول :

تطلب إدارة المدن الجامعية صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (والأصل للاطلاع) وشهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب ، وإقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن ، وعدد (8) صور شخصية للطالب.

شروط وتعليمات :

وضعت الإدارة 4 شروط وهي أن الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية، وطلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن الاقتصادي، والطلاب الجدد الحاصلين على شهادات معادله من داخل مصر، وكذلك طلاب البرامج النوعية كطب مانشستر وصيدلة إكلينيكية وهندسة الاتصالات يتم تسكينهم بالسكن المميز (مدينة الجمهورية التنمية للطالبات - مبنى 6/7 بمدينة الأمل للطلاب.