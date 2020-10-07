بفراشة وفيل وغزال.. 6 سيدات ينافسن على مقاعد النواب في 3 دوائر بالمنيا

تخوض 6 سيدات معركة انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020، على مقاعد الفردي، داخل 3 دوائر انتخابية في المحافظة، بينهن سيدة واحدة عن حزب الحرية والأخريات مستقلات.

ففي الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا، وتضم مدينة المنيا والمنيا الجديده وقرى مركز المنيا، تخوض سيدتان المعركة في مواجهة 30 مرشحا من الرجال وهما "رباب نصر عبدالكافي، وشهرتها رباب الشاهد، مستقلة رمز الفراشة، وهي حاصلة على كلية الآداب من جامعة المنيا، وصباح محمد عبدالحليم وشهرتها صباح الريس، مستقلة، وهي حاصلة على دكتوراة في العلوم الإسلامية ورمزها الانتخابي الشمعة.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز سمالوط، وتضم مركزي سمالوط ومطاي: تخوض سيدة واحدة الانتخابات في مواجهة 35 مرشحًا، وهي عبير مراد أحمد، ربة منزل وشهرتها رباب علام، مستقلة، ورمزها الانتخابي غزال.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز مغاغة وتضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار: تخوض 3 سيدات المعركة في مواجهة 40 مرشحا وهن: عبلة علي السمان، وشهرتها عبله السمان معلم أول بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية مستقل، ورمزها الانتخابي الشمعة، رجاء فاروق فؤاد وشهرتها رجاء عطية رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب الوطنية للاستشارات عن حزب الحرية ورمزها الانتخابي الحفار، وسحر خيري صالحين وشهرتها سحر خيري مصممة أزياء، مستقل ورمزها الانتخابي الفيل.

فيما خلت 3 دوائر انتخابية من وجود سيدات لخوض المعركة وهي الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوقرقاص، والدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي، والدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس.

يشار أن اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنيا، اعتمدت 191 مرشحًا بكشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب للتنافس على 16 مقعد «فردي» داخل 6 دوائر انتخابية.

ويتنافس 33 مرشحاً في الدائرة الأولى، ومقرها مركز المنيا، على 3 مقاعد، وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز سمالوط 33 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز مغاغة 44 مرشحًا على 4 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها أبوقرقاص 27 مرشحًا على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز ملوي، يتنافس 36 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، 18 مرشحًا على مقعد واحد.