"المجتمعات العمرانية" توافق على طرح 31451 مترًا للاستثمار بدمياط

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح موقع مقترح للاستثمار بالمدينة، بنشاط نادي رياضي اجتماعي، بمركز الحي الخامس، على مساحة 31451 مترا مربعا، وبسعر تقديري للمتر الواحد 2470 جنيها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدي 10% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع بدروم وأرضي، ودور واحد فقط، وبردود أمامي 6 متر، وجانبي وخلفي مثله، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بجهاز الشباب والرياضة والدفاع المدني.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات، من تاريخ استلام قطعة الأرض، مشيرا إلي آلية السداد، بأنه يتم استكمال نسبتها حتي 15%، من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن (10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء)،على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على (10) أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى.

ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر، من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار، بموافقة مجلس الإدارة، وحتي تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2%، طبقا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وأكد المهندس محمد رجب، أن المساحات تحت العجز والزيادة، طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز .