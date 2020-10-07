الكشف على 1420 حالة في قافلة طبية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تنظم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية "تل العمارنة" بمركز ديرمواس، وجري توقيع الكشف الطبي على 1420 حالة خلال يومي 5 – 6 أكتوبر الجاري، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1420 حالة كما واصلت مديرية الصحة، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال وذلك بجرعات من لقاح "سولك"، التي بدأت يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن، في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الحملة حققت 95 % من المستهدف على مستوي مراكز المحافظة من مواليد يناير 2016 وحتى مارس 2018، ويتم الآن تلقي الجرعة الثانية وتطعيم الأطفال الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى، منوها أن الجرعة الثانية حققت 89% من المستهدف وجاري استمرار أعمال المبادرة حتى يتم الوصول الي جميع الأطفال المستهدفين.