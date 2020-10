The Voice Senior وقوت القلوب 2.. خريطة الأفلام بالقنوات الفضائية اليوم

بسبب تخوف الكثيرين من فيروس كورونا والبقاء في المنزل، فأنهم يبحثون عن ما تقدمه القنوات الفضائية من أفلام ومسلسلات درامية وبرامج ترفهيه لقضاء وقت لطيف مع الأسرة او المقربين.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبيه

روتانا سينما مصر

تعرض فيلم خلي بالك من جيرانك الساعة 3 عصرًا، وفيلم طباخ الريس في تمام 5:30 مساءً، وفيلم نقطة رجوع في تمام الـ 8 مساءً، وفيلم الثمن في تمام الساعة 10 مساءً.

MBC2

يعرض فيلم How Do You Know في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Land of the Lost في الساعة 4 عصرًا، وفيلم الرسوم المتحركة Ferdinand الساعة 6 مساءً، وفيلم Journey 2: The Mysterious Island في تمام الساعة 8 مساءً، وفيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them الساعة 10 مساءً.

Art أفلام

تعرض فيلم غبي منه فيه الساعة 2 بعد الظهر، وفيلم شياطين المدينة الساعة 4 عصرًا، وفي السادسة مساءً فيلم حمادة يلعب، وفيلم عريس من جهة أمنية في تمام الساعة 8 مساءً، والنعامة والطاووس في 10 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

MBC مصر

تعرض مسلسل سلسال الدم الجزء الثاني في تمام الساعة 1 ظهرًا، ويذاع مسلسل الكيف في تمام الساعة 4 عصرُا، وفي السابعة مسلسل ولاد تسعة.

CBC

تبدأ الحلقات الجديدة من المسلسلات بداية من الساعة 6 مساءً، حيث يعرض مسلسل لآخر نفس، وفي الساعة 7 مساءً يعرض بخط الإيد، وفي 8 مساءً يعرض الوجه الآخر.

قناة الحياة

تعرض في تمام الساعة 2 ظهرًا مسلسل طلقة حظ، وفي السادسة مساءً مسلسل لما كنا صغيرين، وفي تمام التاسعة مساءً مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني.

ON E

يعرض في تمام الساعة 7 مساءً لدينا أقوال أخرى، ويعرض في الـ8 مساءً مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

ويعرض برنامج The Voice Senior في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويحدث في مصر في تمام الساعة 10 مساءً، واللعب مع رزان ومهيب في تمام الساعة 11 مساءً.

قناة صدي البلد

يعرض في تمام الساعة 4 مساء برنامج ست الستات، ويعرض في الـ 6 مساءً برنامج صالة التحرير، وبرنامج على مسئوليتي في الـ 7 مساءً.