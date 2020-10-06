الممر وصاحبة السعادة.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "85 جنايات" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "إعدام ميت" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "حرامية في تايلاند" الساعة 5:30 مساءً، و"أريد خلعًا" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "كدا رضا" الساعة 10 مساءً، و"مهمة في فيلم قديم" الساعة 12 منتصف الليل".

MBC2

عرض فيلم The Pledge الساعة 1 ظهرًا، وفيلم Rumor Has It الساعة 4 عصرًا، وفيلم Leap Year الساعة 6 مساءً، وTable 19 الساعة 8 مساءً، وHow Do You Know الساعة 10 مساءً، وThe Ugly Truth الساعة 12:30 منتصف الليل.

الحياة

عرض فيلم "الممر" الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً، و"عزمي وأشجان" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساءً، و"الصدمة" الساعة 5:30 مساءً، و"اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.