محافظ القاهرة يتفقد قافلة جامعة الأزهر التنموية بمساكن المحروسة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة الأزهر، بالتعاون مع المحافظة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وتشمل القافلة توزيع 300 حقيبة مدرسية ومستلزمات المدارس على طلاب الأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بمدرسة المحروسة 1 للتعليم الأساسي، والذي تضمن ندوات التوعية الصحية التي نظمتها مديرية الثقافة بالقاهرة، وعروض فنون تشكيلية للأطفال.

كما تشمل القافلة إجراء الكشف الطبي على سكان المحروسة بعدد من التخصصات الطبية، مثل الأطفال والباطنة والنساء وأنف وأذن والعظام والرمد والجراحة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين بجامعة الأزهر، مع صرف الأدوية للمرضى بالمجان وإجراء العمليات الجراحية الصغرى، وتحويل الحالات المرضية حال الاحتياج لمستشفيات الجامعة لإجراء العمليات الجراحية الكبرى اللازمة.

وتقدم القافلة خدمات امتحانات فورية للحصول على شهادات محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتقديم شهادات محو الأمية، إضافة إلى عقد 4 ندوات توعوية للأهالي، وعقد ورش تلوين للأطفال، كما تضم قافلة معونات من بيت الزكاة المصري لتوزيعها على أهالي المحروسة.

وأشاد اللواء خالد عبدالعال بدور جامعة الأزهر والهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات الأهلية النشطة والمجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا.

كما أثنى محافظ القاهرة على تنظيم القوافل التنموية لمدى تأثيرها الإيجابي على المواطنين، ووعد بتكرارها وتوجيهها لتجوب المناطق والأحياء الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية .

شهد القافلة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرة مديرية الثقافة، ورئيس حي السلام ثان، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.