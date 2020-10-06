الخطيب: غزة تسب مصر وتشيد بتركيا التي لم تخض حربا واحدة ضد إسرائيل

قال أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الدولة المصرية تُسب وتُشتم، ويُطعن في جيشها، رغم كل ما بذلته في سبيل فلسطين، وهناك دولة أخرى لم تخض أي حرب مع إسرائيل، وجيشها لم يواجهها، وبينهما علاقات، ويتم الإشادة بجيشها في الميادين.

وأضاف "الخطيب"، في لقاء خاص مع قناة "dmc" الفضائية، أن التيار المتأسلم المزروع داخل الدولة المصرية، يتاجر باسم القضية الفلسطينية، مضيفًا "قطاع غزة جوارنا يشتمنا كل يوم، بينما يشيدون بتركيا التي لم تدخل أي حرب مع إسرائيل".

وتابع مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن الثابت الوحيد المقدس حاليًا هو الداخل المصري، والأمن القومي المصري، وأي شيء آخر يأتي بعده.

وبالنسبة لما حدث في اعتصام رابعة العدوية المسلح، أشار "الخطيب"، إلى أن مصر حصدت بسببه مشاكل كثيرة، ويجب الاقتصاص في من تسبب فيها، وهذه رسالة لمن يدعوا إلى إمكانية التصالح مع الإخوان، مشددًا على أنه لا أحد في مصر يستطيع التصالح مع القتلة والمجرمين، والدولة المصرية لا تريد منهم شيئا، ولكن تريد منهم أن يكفوا عنها.

أما عن التعامل الاقتصادي مع تركيا، فأكد "الخطيب"، أنه لا يرى جدوى من التعامل معها في ظل تدخلاتها في شؤون الدول العربية، مشيرًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ستقومان بمقاطعة تركيا دون الإعلان عن ذلك، ويجب علينا في مصر أن نفعل ذلك.

وشدد على أن الاعتداء الإسرائيلي لا يختلف عن الاعتداء التركي، فجيشها يحتل ثلاثة دول عربية، هي سوريا والعراق وليبيا، مؤكدًا أن الاعتداء واحد.

وبالنسبة لأزمة انتشار فيروس كورونا، ووضع الاقتصاد المصري، أوضح، أن مصر كانت في مرحلة جني الثمار، والأزمة عطلتها قليلًا، ولكنها ستستكمل التنمية.