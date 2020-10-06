نشأت الديهي: إسرائيل زُرعت في المنطقة بتخطيط إنجليزي إخواني

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري بالذكرى 47 على نصر أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى أن ماجرى في هذا اليوم ملحمة ومعجزة بكل المقايس.

وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN": "لعل هذه الاحتفالات والحفاوة والأعلام التي ترفرف والأغنيات والأناشيد الوطنية والصور المتلفزة، يدق على ذاكرة الأمة، ويكون بمثابة استدعاء لذاكرة التاريخ.. فلو كل الأجيال الحالية التي تسعد بمباراة كرة عاصرت هذه الأحداث لكان الوضع تغير في ضمائرهم، فالأمم تستدعي من التاريخ ما ينير لها الطريق".

وتابع: "فيه ناس كثُر لا يعرفون ما حدث، وغير مقدرة للأمر، وتتعامل معه على أنه يوم إجازة، فما جرى في هذا اليوم ملحمة ومعجزة بكل المقايس، تخيل معي هذا الجيل الذي كان يعمل ويجد ويحارب".

وأشار إلى أن احتفالات أكتوبر هذا العام بمثابة صدمة إفاقة للوعي الوطن، وكل القصص التي نراها عن هذه الأحداث لم تنته بعد، وترسم صفحات منيرة لإناس عظماء"، متابعًا "أكتوبر كانت حرب مقدسة فيها قصص وحكايات تروى إلى أبد الأبدين، فالهزيمة لا تأتي من الخارج بل تأتي من الداخل" مسشهدًا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكري 47 للحرب والتي قال فيها: "الأطماع في هذه الأمة لن تنتهي، والتحديات لا زالت قائمة بصور مختلفة وأشكال متنوعة".

وأكد أن إسرائيل كانت في بداياتها جنين زُرع في المنطقة العربية، بتخطيط إنجليزي إخواني، موضحًا أن أقوال الإخوان بأنهم كانوا يحاربون في 1948 أكاذيب وشائعات، لافتًا إلى أنهم لم يكونوا أبدا وطنيون ولم يفقهوا الدين الإسلامي.

وتابع: "اللي يقف ضد جمال عبدالناصر ويحاول يقتله في المنشية سنة 1954 لم يكن أبدا وطنيًا ولم يفقه شيء في الدين.. وهذا اليوم موسم الحصاد الوطني، موسم الاحتفال بأشرف ما لدينا وهو تاريخنا فنحن نتحدث من القلب ونكتب بمداد الدم، وعندما نكتب نشعر بالفخر، ونودع صفحات العار والخيانة".

واستدعى "الديهي" كلمات قالها الرئيس السيسي: "لا أخشي على الوطن من الخارج وإنما من الداخل"، لافتًا إلى أن "الداخل إذا كان في حالة اصطفاف وطني فلا يمكن أن يخترقنا أحد، فالشعب المصري لن يفرط في أرضه وقادر على حمايتها، جملة قالها الرئيس اليوم، فالرئيس يتكلم ويدق على أبواب الأمل، هذه الأبواب التي أغلقت، فالرئيس دائما ما ينادي بالوعي فما يجري الأن بمثابة شهادة للأمة".