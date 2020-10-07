الوطنية للانتخابات: إعلان الكشوف النهائية اليوم فور غلق باب التنازلات

قالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات إن إعلان الكشوف النهائية التي ستخوض سباق مجلس النواب 2020 – 2021 ستعلن فور الانتهاء من فترة التنازلات التي تقدم بها المواطنين.

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وقالت المصادر في تصريح لـ "الوطن"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الوطنية تعمل حاليًا على تعديل الكشوفات وفق التنازلات التي يتقدم بها المرشحين حيث سيتم إعادة ترتيب الأرقام في الكشوف مرة أخرى.

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وأكدت المصادر ذاتها إلى أن الكشوف النهائية ستعلن مساء اليوم على أن تنشر في جريدتين واسعتين الانتشار غدًا وفقًا للائحة التي تنص عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الاثنين، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

واشتملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات البرلمان فإن أخر موعد لتقديم التنازلات الساعة السابعة مساء غدا الأربعاء ويتم نشر التنازلات فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار بعد غدا الخميس.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.

فيما ستجرى الانتخابات في حالة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل، وفي المرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.