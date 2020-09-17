الأعلى للإعلام يعتزم تأسيس مجموعة استشارية دائمة مع الوطنية للانتخابات

يعتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأسيس مجموعة استشارية دائمة بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتي الصحافة والإعلام، تختص بنشر ثقافة الانتخابات ورفع درجات الوعي لدى الناخبين وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بتفعيل المشاركة، ويكون عملها مستمرا.

وصرح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق، بأنه في حالة تشكيل تلك المجموعة ستكون سابقة لأول مرة في مصر لرفع وعي الناخبين والاستعانة بكل الآراء المحفزة لتفعيل حق المشاركة ونشر تلك الثقافة والاستعانة بالمعايير الدولية والمحلية وضمان حقوق الناخبين.

جبر: المجموعة سابقة لرفع وعي الناخبين وتفعيل حق المشاركة

كما عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل تحت عنوان الإعلام وقضايا الأمن القومي، في 3 سبتمبر الجاري، بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث وعدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وأكد جبر أن الورشة هي باكورة لقاءات عديدة سيعقدها المجلس بشكل دوري، مؤكدًا هذا المشهد سيتكرر في كل الموضوعات الخاصة بالإعلام وهناك تنسيق كبير بين المجلس والهيئتين.

وتابع جبر قائلا إن المجلس بصدد توقيع برتوكولات تعاون مع هيئتي الصحافة والإعلام للعمل على تدريب شباب الصحفيين والإعلاميين، وهناك أكثر من ورشة وفاعلية ستقام خلال الفترة القادمة للعمل على رفع الوعي لدى المواطنين ومنها فعاليات عن الوعي الانتخابي لحث المواطنين على المشاركة في الفعاليات والاقتراعات بشكل مكثف، وكذلك سيتم تنفيذ مجموعة من التدريبات لشباب الصحفيين والإعلاميين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وكذلك تدريبهم على استخدام أدوات الثورة التكنولوجية الرابعة حتى يتمكنون من مواكبتها.

وناقش الحضور محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي.